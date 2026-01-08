Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Cannabis in nicht geringer Menge

Zwei Männer im Regionalverband Saarbrücken festgenommen

Saarbrücken (ots)

Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken führt zwei Ermittlungsverfahren gegen insgesamt acht Beschuldigte (fünf Männer und drei Frauen im Alter zwischen 26 und 63 Jahren) wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Cannabis in nicht geringer Menge. Am heutigen Donnerstag (08.01.2026) vollstreckten Einsatzkräfte der Landespolizeidirektion angehörigen Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) - bestehend aus dem Landeskriminalamt der Polizei Saarland sowie des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main - mehrere Durchsuchungsbeschlüsse. Hierbei wurden zwei Männer vorläufig festgenommen und mehrere Gegenstände sichergestellt.

Insgesamt durchsuchten die Polizei- und Zollkräfte neun Objekte im Regionalverband Saarbrücken, darunter die Wohnungen der Beschuldigten sowie weitere Räumlichkeiten, in denen Betäubungsmittel vermutet wurden.

Die Polizei nahm hierbei einen 45-Jährigen sowie einen 36-Jährigen aus dem Regionalverband Saarbrücken vorläufig fest. Beide Männer werden dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die Einsatzkräfte stellten bei den Durchsuchungsmaßnahmen neben diversen Betäubungsmitteln (u.a. Heroin im Kilobereich, Kokain und Amphetaminöl in nicht geringer Menge sowie Cannabis) auch einen Baseballschläger, eine scharfe Schusswaffe, Bargeld im niedrigen sechsstelligen Bereich sowie elektronische Geräte und Datenträger sicher, welche in der Folge auszuwerten sind.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Feststellung einer strafrechtlichen Schuld allein den Gerichten vorbehalten ist und die Beschuldigten bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig gelten.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell