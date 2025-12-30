PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 2. KW 2026

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 05.01.2026, bis Sonntag, 11.01.2026, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:

Montag, 05.01.2026

   - B 423 zwischen Homburg und Blieskastel
   - BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal
   - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis

Dienstag, 06.01.2026

   - Homburg
   - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis
   - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen

Mittwoch, 07.01.2026

   - St. Wendel
   - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken
   - BAB 620 zwischen AD Saarlouis und AD Saarbrücken
   - BAB 6 zwischen AD Saarbrücken und AS Igb-West

Donnerstag, 08.01.2026

   - Saarlouis
   - B 10 zwischen Eppelborn und Neububach
   - B 41 zwischen Wolfersweiler und Oberlinxweiler
   - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig

Freitag, 09.01.2026

   - Saarbrücken
   - L 126 zwischen Quierschied und St. Ingbert
   - L 157 zwischen Weiskirchen und Losheim am See

Samstag, 10.01.2026

   - BAB 1 zwischen Eppelborn und AK Neunkirchen

Sonntag, 11.01.2026

   - BAB 8 zwischen AK Neunkirchen und Landesgrenze Rheinland-Pfalz

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeidirektion Saarland
Sebastian Schmidt
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681-9628018
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

