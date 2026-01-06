Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Briefkästen mit Pyrotechnik zerstört +++ Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden, Dotzheim, Veilchenweg, festgestellt am: Montag, 05.01.2026, 14:00 Uhr,

(ms)In einem unbekannten Zeitraum bis Montag, den 05.01.2026, 14:00 Uhr, versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus im Wiesbadener Stadtteil Dotzheim einzusteigen. Es wurde die Fensterscheibe der Küche im Veilchenweg eingeschlagen und anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zu möglichem Diebesgut vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300,00 Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Briefkästen mit Pyrotechnik zerstört, Wiesbaden, Biebrich, Reuchlinstraße, Montag, 05.01.2026, 22:55 Uhr,

(ms)In der Nacht von Montag auf Dienstag zerstörten Unbekannte in Biebrich mithilfe von Feuerwerkskörpern zwei Briefkästen. Am Montag, um 22:55 Uhr, zündeten die Täter in der Reuchlinstraße Feuerwerkskörper an und ließen diese in Briefkästen explodieren, wodurch diese beschädigt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro. Die Polizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise zu den Verursachern unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss, Wiesbaden, Rheingaustraße und Wiesbadener Landstraße, Montag, 05.01.2026, 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr,

(ms)Am gestrigen Montag führten Polizeikräfte in Wiesbaden zunächst in der Rheingaustraße und anschließend in der Wiesbadener Landstraße zwei Verkehrskontrollen durch. Gegen 16:00 Uhr wurde ein 40-jähriger Mann aus Wiesbaden in seinem Fahrzeug angehalten. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle zeigten sich deutliche Anzeichen dafür, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Fahrer wird sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten müssen. In Summe wurden 55 Fahrzeuge und 83 Personen kontrolliert. Von den insgesamt 32 geahndeten Verkehrsverstößen, wurden 16 Gurtverstöße festgestellt.

