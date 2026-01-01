Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen

Wiesbaden (ots)

Auseinandersetzung endet tödlich - zwei Tatverdächtige festgenommen, Wiesbaden, Hirschgraben, Donnerstag, 01.01.2026, 00:10 Uhr

(ro)In der Nacht zum Donnerstag kam es in Wiesbaden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, aufgrund derer ein 22-Jähriger schwer verletzt wurde und ein 23-Jähriger im Anschluss verstarb. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige im Alter von 22 Jahren festgenommen. Gegen 00:10 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass eine Person im Bereich "Hirschgraben" mit einem Messer verletzt worden sei. Umgehend wurden Polizei- und Rettungskräfte entsandt. Der 23-Jährige erlag noch vor Ort seinen Verletzungen, der schwer verletzte 22-Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Derzeit besteht keine Lebensgefahr. Die beiden Tatverdächtigen konnten noch im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden und befinden sich zurzeit im Polizeigewahrsam.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie dem Ablauf der Tat dauern weiter an. Weitere Auskünfte in der Sache können derzeit nicht erteilt werden.

Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 -0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell