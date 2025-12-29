Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Häusliche Gewalt über die Feiertage +++ Einbrüche +++ Unbekannte randalieren in Schule +++ Flucht vor Polizeikontrolle endet in Unfall

1. Häusliche Gewalt über die Feiertage - Polizei Westhessen sensibilisiert und ermutigt Betroffene, Polizeipräsidium Westhessen, Montag, 29.12.2025

(da)Rund um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel verzeichnet die Polizei regelmäßig ein erhöhtes Einsatz- und Fallaufkommen im Bereich häuslicher Gewalt sowie Gewalt innerhalb der Familie. Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen kam es über die Feiertage vermehrt zu polizeilichen Einsätzen, bei denen Partnerinnen und Partner, Kinder oder andere Angehörige betroffen waren. Feiertage, enge familiäre Situationen, Alkohol sowie zusätzlicher emotionaler oder finanzieller Druck können bestehende Konflikte verschärfen und dazu führen, dass Gewalt in Beziehungen oder Familien eskaliert. Gewalt innerhalb der Familie ist dabei kein Randphänomen und kann Menschen jeden Alters betreffen - auch Kinder und andere schutzbedürftige Angehörige. Die Polizei schreitet bei entsprechenden Hinweisen konsequent ein. Im Mittelpunkt stehen der Schutz der Betroffenen, die Verhinderung weiterer Gewalt sowie die frühzeitige Unterstützung und Beratung. Opfer häuslicher Gewalt sollen wissen: Sie sind nicht allein, sie werden gesehen und Hilfe ist auch während der Feiertage sowie "zwischen den Jahren" jederzeit erreichbar.

Unabhängig von akuten Notlagen können sich Betroffene jederzeit vertrauensvoll an ihre örtliche Polizeidienststelle wenden. Der Gang zur Polizei geht dabei über die reine Anzeigenerstattung hinaus: Die Polizei unterstützt vor Ort, informiert über Schutzmöglichkeiten und vermittelt - sofern gewünscht - an geeignete Beratungs- und Hilfsangebote. In akuten Gefahrensituationen ist der Polizeinotruf 110 rund um die Uhr erreichbar.

Weitere Informationen zu häuslicher Gewalt mit Verweisen an Hilfsangebote finden Sie unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/infos-fuer-betroffene/haeusliche-gewalt/#c18522

2. Einbruch in ein Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden-Mitte, Jahnstraße, Mittwoch, 24.12.2025, 16:30 Uhr bis Samstag, 27.12.2025, 10:45 Uhr

(lr) Im Zeitraum von Mittwoch Samstag kam es in Wiesbaden zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die unbekannten Täter verschaffen sich über das Hoftor in der Jahnstraße Zugang zum Treppenhaus. Anschließend begaben sich die Einbrecher in das oberste Stockwerk und öffneten auf unbekannte Art und Weise die Wohnungstür, wo sie die Räumlichkeiten durchsuchten und verschiedene Wertgegenstände sowie Bargeld entwendeten. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbruch über Balkon,

Wiesbaden-Nordost, Kleine Weinbergstraße, Samstag, 27.12.2025, 19:30 Uhr bis Sonntag, 28.12.2025, 03:00 Uhr

(lr) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Wiesbaden zu einem Einbruch in eine Wohnung. Die Einbrecher kletterten zwischen 19:30 Uhr und 03:00 Uhr auf den Balkon in der "Kleinen Weinbergstraße" und versuchten diese gewaltsam aufzuhebeln. Als dies nicht gelang schlugen sie ein Loch in die Glastür, wodurch die unbekannten Täter die Tür von innen öffnen konnten. Danach durchsuchten sie die Wohnräume und machten sich in unbekannte Richtung aus dem Staub. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Unbekannte randalieren in Schule,

Wiesbaden, Tempelhofer Straße, Mittwoch, 24.12.2025, 00:00 Uhr bis Samstag, 27.12.2025, 12:30 Uhr

(cm)Unbekannte Täter haben über die Weihnachtsfeiertage mehrere Fensterscheiben und Räumlichkeiten einer Wiesbadener Schule zerstört. Die Täter begaben sich zwischen dem 24.12.2025 und dem 27.12.2025 auf den Schulhof in der Tempelhofer Straße. Hier schlugen Sie mehrere Fenster des Schulgebäudes ein und beschädigten auch im Inneren die Klassenräume. Zudem betraten die Täter die Sporthalle. Hier wurde ebenfalls eine Mehrzahl von Gegenständen beschädigt, unter anderem ein Waschbecken, wodurch ein Wasserschaden in mehreren Räumen entstand. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 0611- 345 / 0 zu melden

5. Flucht vor Polizeikontrolle endet in Unfall, Wiesbaden, Adolfsallee/Kaiser-Friedrich-Ring, Samstag, 27.12.2025, 05:47 Uhr

(cm)Am frühen Samstagmorgen versuchte ein 36-jähriger Wiesbadener sich einer Polizeikontrolle in der Innenstadt zu entziehen. Der Fahrer einer grauen Mercedes S-Klasse überfuhr um 05:47 Uhr eine rote Ampel in der Adolfsallee und sollte daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem er auf seiner Flucht sämtliche Anhaltesignale missachtet hatte, kam er letztendlich auf dem Kaiser-Friedrich-Ring von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Laterne. Es entstand Sachschaden an der Laterne sowie an dem Mercedes. Der Fahrer versuchte zunächst zu flüchten, konnte aber durch die Beamten vor Ort festgenommen werden. Es stellt sich heraus, dass er ohne gültigen Führerschein und zudem betrunken Auto gefahren war.

