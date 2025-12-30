Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Große Menge an Feuerwerkskörpern entwendet +++ Versuchter Wohnungseinbruch in den Mittagsstunden +++ Versuchter Einbruch in Reihenhaus +++ Mülltonnenbrand durch Feuerwerkskörper

1. Große Menge an Feuerwerkskörpern entwendet, Mainz-Kostheim, Am Weyer, Sonntag, 28.12.2025, 20:30 Uhr bis Montag, 29.12.2025, 04:30 Uhr

(my) In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Einbruch in einen Lagercontainer, in dem sich eine große Menge an Feuerwerkskörpern befand. Die Täter öffneten auf bislang unbekannte Art und Weise den Container, der auf dem Gelände des Discounters abgestellt war und entwendeten Batterien sowie Raketen im Wert von etwa mehreren Tausend Euro. Die Wiesbadener Polizei nimmt Hinweise unter der (0611) - 345 0 entgegen.

2. Versuchter Wohnungseinbruch in den Mittagsstunden, Wiesbaden, Klopstockstraße, Montag, 29.12.2025, 11:00 Uhr bis Montag, 29.12.2025, 13:30 Uhr

(my) In den Mittagsstunden des gestrigen Montags kam es in Wiesbaden in der Klopstockstraße zu einem versuchten Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täterinnen gelangten durch die unverschlossene Hauseingangstür in das Treppenhaus und versuchten durch gewaltsames Aufhebeln die Wohnungstür des Geschädigten zu öffnen. Als dies nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten aus dem Haus in unbekannte Richtung. Ein Anwohner beschreibt die drei Einbrecherinnen als etwa 20-35 Jahre alt mit schlanker Statur. Eine Täterin trug einen hellen Mantel, die anderen beiden seien dunkel gekleidet gewesen und alle führten einen Rucksack oder eine kleine Handtasche mit sich. Es entstand an der Wohnungstür ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der (0611) - 345 0 entgegen.

3. Versuchter Einbruch in Reihenhaus,

Wiesbaden, Freseniusstraße, Donnerstag, 25.12.2025, 00:00 Uhr bis Montag, 29.12.2025, 18:35 Uhr

(cm)In der Zeit von Donnerstag bis Montag versuchten Einbrecher in ein Reihenhaus in der Freseniusstraße einzubrechen. Unbekannte Täter begaben sich auf das Grundstück des geschädigten Wiesbadeners und versuchten die Haustür sowie mehrere Terassentüren aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, entfernten die Täter sich. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

4. Mülltonnenbrand durch Feuerwerkskörper, Wiesbaden, August-Bebel-Straße, Montag, 29.12.2025, 18:53 Uhr

(cm)In der August-Bebel-Straße brannte am Montagabend eine Mülltonne. Unbekannte Täter warfen am Montag gegen 18:50 Uhr Feuerwerkskörper von einem Balkon auf Mülltonnen. Eine fing dabei Feuer und wurde komplett zerstört. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 Ihre Hinweise entgegen.

