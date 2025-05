POL-IZ: 250530.1 Wilster: Diebstahl von Wärmepumpen - Zeugen gesucht

Itzehoe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagabend in der Itzehoer Innenstadt haben sich fünf Personen leicht verletzt, als zwei Autos an einer Kreuzung kollidierten. Gegen 22:30 Uhr befuhr eine 41-jährige Frau mit ihrem Hyundai den Juliengardeweg in Richtung Langer Peter. Hinter ihr folgte eine 32-Jährige mit einem VW. Beide Fahrerinnen beabsichtigten, nach links in die Straße Langer Peter abzubiegen. ...

