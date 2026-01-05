Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Sexueller Übergriff angezeigt +++ Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht +++ Wohnungseinbruch +++ Zigarettenautomat aufgebrochen

1. Sexueller Übergriff angezeigt,

Wiesbaden-Biebrich, Kasteler Straße, 03.01.2026, 18:30 Uhr

(pl)Der Wiesbadener Polizei ist am Samstagabend ein sexueller Übergriff auf ein 15-jähriges Mädchen angezeigt worden. Die 15-Jährige gab gegenüber der Polizei an, am Samstag gegen 18:30 Uhr im Bereich der Kasteler Straße in Biebrich von zwei Männern festgehalten und in einem Gebüsch zu Boden gedrückt worden zu sein. Kurz darauf sei es zu dem sexuellen Übergriff durch einen der Männer gekommen. Anschließend flüchteten die beiden Täter zu Fuß in Richtung Mainz-Kastel. Die Jugendliche beschrieb die zwei Männer als ca. 20 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und mit einer durchschnittlichen, schmalen Statur. Einer soll kurze, schwarze Haare sowie einen Dreitagebart gehabt und gebrochenes Deutsch mit einem starken Akzent gesprochen haben. Bekleidet gewesen sei er mit einem dunkelbraun-schwarzen Jogginganzug, bestehend aus einem Pullover sowie einer Jogginghose, und einer schwarzen Bauchtasche. Der Zweite soll ein breiteres, dickliches Gesicht, mittelbraune kurze Haare sowie einen Dreitagebart mit Lücken im Halsbereich gehabt und kein Deutsch gesprochen haben. Er sei mit einem schwarzen Jogginganzug, bestehend aus einem Kapuzenpullover und einer Jogginghose, bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeuginnen oder Zeugen, die am Samstagabend gegen 18:30 Uhr im Bereich der Kasteler Straße unterwegs waren und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Sonnenberg, Kettelerstraße, 20.12.2025 bis 03.01.2026, 06:45 Uhr

(pl)Innerhalb der vergangenen zwei Wochen wurde ein Einfamilienhaus in der Kettelerstraße in Sonnenberg von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch eine aufgehebelte Kellertür in das Haus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Schmuckstücke. Der Einbruch wurde am Samstagmorgen festgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden-Schierstein, Hardtstraße, 03.01.2026, 06:00 Uhr bis 04.01.2026, 12:00 Uhr

(pl)In der Hardtstraße in Schierstein waren zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag Wohnungseinbrecher unterwegs. Die Täter versuchten zunächst ein Fenster der betroffenen Wohnung aufzuhebeln. Als dies nicht klappte, schlugen sie die Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten, welche dann durchsucht wurden. Über mögliches Diebsgut ist derzeit nichts bekannt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden, Hermann-Brill-Straße, 31.12.2025, 18:00 Uhr bis 03.01.2026, 11:00 Uhr

(pl)Am Samstagvormittag wurde in der Hermann-Brill-Straße ein aufgebrochener Zigarettenautomat festgestellt. Unbekannte Täter hatten den Automaten gewaltsam geöffnet und hieraus Zigaretten entwendet. Durch die brachiale Vorgehensweise entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend und Samstagvormittag. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

