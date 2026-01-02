Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Widerstand bei Personenkontrolle geleistet +++ Mehrere Einbrüche +++ Brennende Mülltonnen

Wiesbaden (ots)

1. Widerstand bei Personenkontrolle geleistet, Wiesbaden, Platter Straße, 02.01.2026, 02:00 Uhr

(pl)In der Nacht zum Freitag hat ein 41-jähriger Mann bei seiner Personenkontrolle Widerstand geleistet. Ein Mitteiler meldete der Polizei um kurz vor 02:00 Uhr, dass er sich von einer verhaltenssauffälligen Person verfolgt fühle. Die beschriebene Person konnte von der Polizei im Bereich der Platter Straße angetroffen werden. Bei seiner Kontrolle verhielt sich der 41-Jährige aggressiv und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen, indem er einen Beamten gebissen und in Richtung der Polizeikräfte gespuckt sowie getreten haben soll. Der Mann muss sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

2. Mehrere Einbrüche,

Wiesbaden, 30.12.2025 bis 02.01.2026

(pl)In Wiesbaden waren zwischen Dienstagnachmittag und Freitagmorgen Einbrecher zugange. Am Dienstag brachen Unbekannte zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr in eine Wohnung in der Emilienstraße ein und ließen unter anderem eine aufgefundene Geldbörse sowie Parfum mitgehen. Ebenfalls am Dienstag wurde zwischen 15:00 Uhr und 22:30 Uhr ein Einfamilienhaus in der Feuerbachstraße von Tätern heimgesucht und Bargeld, eine Sporttasche sowie Kopfhörer entwendet. Eine dritte Tat verlief für zwei Einbrecher am Dienstagabend im Breckenheimer Weg in Nordenstadt ohne Erfolg. Das Duo wurde gegen 19:30 Uhr von einer Zeugin ertappt und ergriff daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. In der Silvesternacht hatten es Einbrecher bei drei Wohnungseinbrüchen im Bereich Kaiser-Friedrich-Ring, Goethestraße sowie Hasengartenstraße auf Schmuckstücke abgesehen. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Freitag in der Robert-Koch-Straße. In diesem Fall verschafften sich Unbekannte gegen 01:50 Uhr durch eine aufgehebelte Tür Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Über mögliches Diebesgut ist noch nichts bekannt. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Bar von Einbrecher heimgesucht,

Wiesbaden-Biebrich, Breslauer Straße, 30.12.2025, 03:25 Uhr bis 03:40 Uhr

(pl)Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum Dienstag in eine Bar in der Breslauer Straße in Biebrich eingebrochen. Der Einbrecher drang zwischen 03:25 Uhr und 03:40 Uhr durch eine gewaltsam geöffnete Tür in die Räumlichkeiten ein und machte sich anschließend an zwei Spielautomaten zu schaffen. Dem Täter gelang es, einen Automaten aufzubrechen und das darin befindliche Bargeld mitgehen zu lassen. Der Einbrecher soll eine schwarze Kopfbedeckung, eine weiße Atemschutzmaske, eine schwarze Jacke mit weißem Emblem auf dem linken Oberarm, eine schwarze Hose und rote Sportschuhe getragen haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Brennende Mülltonnen,

Wiesbaden-Biebrich, Albert-Schweitzer-Allee und Bunsenstraße, 01.01.2026, 20.30 Uhr und 21.30 Uhr

(pl) In Wiesbaden-Biebrich kam es am Abend des 1. Januars zu zwei Mülltonnenbränden. In der Albert-Schweitzer-Allee wurde gegen 20:30 Uhr eine Mülltonne durch das Zünden von Feuerwerkskörpern in Brand gesteckt. Eine Stunde später brannten in der Bunsenstraße mehrere Mülltonnen. Durch das Feuer wurde auch eine Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Die Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

