Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Saarbrücken (ots)

Der am 09. Januar 2026 veröffentlichte Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in einer Saarbrücker Gaststätte wird hiermit zurückgenommen.

Die Person konnte ermittelt werden.

Es wird gleichzeitig um Löschung aller personenbezogener Daten zu der Person gebeten.

