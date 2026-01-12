PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 04. KW 2026

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland / Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 04. KW 2026
Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 19.01.2026, bis Sonntag, 25.01.2025, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:

Montag, 19.01.2026

   - St. Wendel
   - L 266, Göttelborn
   - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken AD Saarlouis

Dienstag, 20.01.2026

   - BAB 1 zwischen AK Saarbrücken und AS Eppelborn
   - Riegelsberg
   - BAB 8 zwischen AD Friedrichsthal und AS Einöd

Mittwoch, 21.01.2026

   - Homburg, Robert-Bosch-Straße
   - B 10 zwischen Eppelborn und Neububach
   - BAB 623 zwischen AD Friedrichsthal und AS Saarbrücken- 
     Ludwigsberg

Donnerstag, 22.01.2026

   - Saarbrücken
   - L112, Bildstock
   - BAB A 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland-Pfalz

Freitag, 23.01.2026

   - Lisdorf, B 269 neu
   - L 126 zwischen Sulzbach und St.Ingbert
   - BAB 1 zwischen AD Saarbrücken AS Hasborn

Samstag, 24.01.2026

   - A 8 zwischen Merzig und Landegrenze Luxemburg
   - B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig
   - B 268 zwischen Nunkirchen und Lebach

Sonntag, 25.01.2026

   - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen
   - Merzig, L 174

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden. Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen. Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeidirektion Saarland
Denise Linz
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681-9628017
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell

