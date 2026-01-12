Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 04. KW 2026
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 19.01.2026, bis Sonntag, 25.01.2025, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:
Montag, 19.01.2026
- St. Wendel - L 266, Göttelborn - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken AD Saarlouis
Dienstag, 20.01.2026
- BAB 1 zwischen AK Saarbrücken und AS Eppelborn - Riegelsberg - BAB 8 zwischen AD Friedrichsthal und AS Einöd
Mittwoch, 21.01.2026
- Homburg, Robert-Bosch-Straße - B 10 zwischen Eppelborn und Neububach - BAB 623 zwischen AD Friedrichsthal und AS Saarbrücken- Ludwigsberg
Donnerstag, 22.01.2026
- Saarbrücken - L112, Bildstock - BAB A 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland-Pfalz
Freitag, 23.01.2026
- Lisdorf, B 269 neu - L 126 zwischen Sulzbach und St.Ingbert - BAB 1 zwischen AD Saarbrücken AS Hasborn
Samstag, 24.01.2026
- A 8 zwischen Merzig und Landegrenze Luxemburg - B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - B 268 zwischen Nunkirchen und Lebach
Sonntag, 25.01.2026
- L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen - Merzig, L 174
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden. Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen. Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de
