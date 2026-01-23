LPI-G: (LK GRZ) Schockanruf - Betrüger scheitern an Besonnenheit

Altenburg (ots) - Gößnitz. Am frühen Nachmittag des 22.01.2026 kam es auf der B93 am Abzweig Merlach zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer bemerkte das Abbremsen der vorausfahrenden Fahrzeuge zu spät und schob diese aufeinander. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt, zwei davon kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden summiert sich auf ...

