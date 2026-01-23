LPI-G: (LK GRZ) Schockanruf - Betrüger scheitern an Besonnenheit
Greiz (ots)
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am 22.01.2026 versuchten Telefonbetrüger, eine 88-jährige Frau mit einer bekannten Masche unter Druck zu setzen. Eine Anruferin gab sich als Tochter aus, die einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, ein angeblicher Polizist forderte anschließend 120.000 Euro Kaution. Die Seniorin blieb ruhig, kündigte Rücksprache mit ihrem Ehemann an - daraufhin beendeten die Täter hastig das Gespräch. Kein Schaden, aber ein klarer Ermittlungsfall. Die Polizei lobt: Ruhe bewahren und skeptisch sein ist der beste Betrugsschutz. (DL)
