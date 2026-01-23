PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Schockanruf - Betrüger scheitern an Besonnenheit

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am 22.01.2026 versuchten Telefonbetrüger, eine 88-jährige Frau mit einer bekannten Masche unter Druck zu setzen. Eine Anruferin gab sich als Tochter aus, die einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, ein angeblicher Polizist forderte anschließend 120.000 Euro Kaution. Die Seniorin blieb ruhig, kündigte Rücksprache mit ihrem Ehemann an - daraufhin beendeten die Täter hastig das Gespräch. Kein Schaden, aber ein klarer Ermittlungsfall. Die Polizei lobt: Ruhe bewahren und skeptisch sein ist der beste Betrugsschutz. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

