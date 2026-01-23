PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person (0018891/2026)

Altenburg (ots)

Wintersdorf. Am 22.01.2026 gegen 11:00 Uhr verlor ein 19-jähriger Ford-Fahrer auf der L1355 zwischen Wintersdorf und Lehma aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der am Fahrzeug entstandene Totalschaden dürfte sich im fünfstelligen Bereich befinden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

