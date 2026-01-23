LPI-G: (G) Brandlegung in Geschäft (0018473/2026)
Gera (ots)
Gera. Am 22.01.2026 gegen 07:45 Uhr entzündete eine 40-jährige Frau Papier auf dem Fußboden eines Geschäfts am Bahnhofsplatz. Dadurch wurde der Bodenbelag beschädigt und Schaden im niedrigen dreistelligen Wert angerichtet. Die augenscheinlich verwirrte Frau wurde anschließend medizinisch betreut und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung und Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen. (DL)
