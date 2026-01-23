LPI-G: (G) Brandlegung in Geschäft (0018473/2026)

Gera (ots) - Gera. Am 21.01.2026 um 15:20 Uhr kam es in der Gagarinstraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein 27-jähriger Mann warf aus dem zweiten Obergeschoss eines Hauses einen Fernseher auf die Straße, während dort reger Berufsverkehr herrschte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, mindestens ein Fahrzeug musste jedoch stark abbremsen. Die Polizei konnte den psychisch auffälligen Mann ...

mehr