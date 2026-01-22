PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Fernseher im Berufsverkehr (0018019/2026)

Gera (ots)

Gera. Am 21.01.2026 um 15:20 Uhr kam es in der Gagarinstraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein 27-jähriger Mann warf aus dem zweiten Obergeschoss eines Hauses einen Fernseher auf die Straße, während dort reger Berufsverkehr herrschte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, mindestens ein Fahrzeug musste jedoch stark abbremsen. Die Polizei konnte den psychisch auffälligen Mann mit leichten Verletzungen an der Hand allein in seiner Wohnung feststellen und einer fachmedizinischen Einrichtung zuführen. Ermittlungen gegen ihn wurden eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 10:48

    LPI-G: (G) Diebstahl aus Garage (0017833/2026)

    Gera (ots) - Gera. Im Zeitraum von September 2025 bis zum 21. Januar 2026 brachen unbekannte Täter eine Garage in der Pasternakstraße auf. Entwendet wurde ein kompletter Satz Räder im Wert von etwa 1.000 Euro. Zusätzlich entstand Sachschaden am Garagentor. Die Polizei Gera führte eine Spurensicherung durch und ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. (DL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 10:46

    LPI-G: (LK GRZ) Kennzeichentafeln entwendet

    Greiz (ots) - Weida. In der Nacht vom 20.01. zum 21.01.2026 entwendeten unbekannte Täter beide Kennzeichentafeln eines in der Geraer Straße abgestellten Pkw. Der 22-jährige Fahrzeughalter bemerkte den Diebstahl am Morgen und erstattete Anzeige. Hinweise auf den unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und hat die Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben. (BF) Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 10:44

    LPI-G: (LK GRZ) Ohne Führerschein unterwegs (0017372/2026)

    Greiz (ots) - Weida. Am Morgen des 21.01.2026 kontrollierten Polizeibeamte der Dienststelle Greiz in der Bahnhofstraße einen 30-jährigen Mann mit seinem Pkw Smart. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren