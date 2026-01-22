Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Fernseher im Berufsverkehr (0018019/2026)

Gera (ots)

Gera. Am 21.01.2026 um 15:20 Uhr kam es in der Gagarinstraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein 27-jähriger Mann warf aus dem zweiten Obergeschoss eines Hauses einen Fernseher auf die Straße, während dort reger Berufsverkehr herrschte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, mindestens ein Fahrzeug musste jedoch stark abbremsen. Die Polizei konnte den psychisch auffälligen Mann mit leichten Verletzungen an der Hand allein in seiner Wohnung feststellen und einer fachmedizinischen Einrichtung zuführen. Ermittlungen gegen ihn wurden eingeleitet. (DL)

