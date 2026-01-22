LPI-G: (G) Diebstahl aus Garage (0017833/2026)
Gera (ots)
Gera. Im Zeitraum von September 2025 bis zum 21. Januar 2026 brachen unbekannte Täter eine Garage in der Pasternakstraße auf. Entwendet wurde ein kompletter Satz Räder im Wert von etwa 1.000 Euro. Zusätzlich entstand Sachschaden am Garagentor. Die Polizei Gera führte eine Spurensicherung durch und ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell