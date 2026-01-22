Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Nächtliche Graffitiaktion (0018264/2026)

Altenburg (ots)

Meuselwitz. In den frühen Morgenstunden des 22.01.2026 wurde eine städtische Betonwand in der Zeitzer Straße durch unbekannte Täter mit schwarzer und silberner Sprühfarbe beschmiert. Auf einer Fläche von etwa 10 x 2 Metern brachten die Aushilfskünstler die Schriftzüge "MIC" und "MIK" auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Altenburger Land hat Ermittlungen zu den Verursacheren aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Täter geben können, sich unter 03447 471-0 in der Dienststelle zu melden. (DL)

