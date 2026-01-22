LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Kellerabteile (0018178/2026)
Altenburg (ots)
Schmölln. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 20.01.2026, 20:00 Uhr, bis 21.01.2026, 18:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses im Finkenweg. Mittels Bolzenschneider wurden Vorhängeschlösser überwunden. Entwendet wurden unter anderem drei Fahrräder, hochwertiges Werkzeug, eine Spielekonsole sowie mehrere Kisten Sekt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Dienststelle Altenburger Land entgegen. (DL)
