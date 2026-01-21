LPI-G: (LK GRZ) Diebstahl von zwei E-Bikes (0016701/2026)

Greiz (ots) - Greiz. Am 20.01.2026 gegen 06:15 Uhr wurde ein 52-jähriger Mann in Greiz auf der Friedensbrücke durch einen unbekannten Mann attackiert. Der unbekannte Täter schlug unvermittelt von hinten auf den 52-jährigen ein, so dass dieser zu Boden ging und Verletzungen am Kopf erlitt. Ein Zeuge sah den Angriff und rief von weiter weg dem Täter zu, er solle ...

mehr