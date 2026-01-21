PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Diebstahl von zwei E-Bikes (0016701/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 20.01.2026 zeigte eine 23-Jährige bei der Polizei an, dass ihr zwischen dem 22.12.2025 und dem 11.01.2026 zwei E-Bikes der Marke REX aus ihrem Kellerabteil im Otto-Grotewohl-Ring in Zeulenroda gestohlen wurden. Die Räder sollen einen Gesamtwert von ca. 1600 Euro haben. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

