LPI-G: (LK GRZ) Diebstahl von zwei E-Bikes (0016701/2026)
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Am 20.01.2026 zeigte eine 23-Jährige bei der Polizei an, dass ihr zwischen dem 22.12.2025 und dem 11.01.2026 zwei E-Bikes der Marke REX aus ihrem Kellerabteil im Otto-Grotewohl-Ring in Zeulenroda gestohlen wurden. Die Räder sollen einen Gesamtwert von ca. 1600 Euro haben. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. (BF)
