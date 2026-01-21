Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Portmonee verschwunden - Polizei ermittelt (0016994/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Ein 22-jähriger Mann erschien am Dienstag (20.01.2026) in der Polizeiinspektion Greiz, um den Verlust seines Portmonees anzuzeigen. Dieses hatte er am Vorabend gegen 19:45 Uhr während eines Einkaufs in einem Supermarkt in der August-Bebel-Straße verloren. Das Portmonee enthielt neben Bargeld mehrere persönliche Dokumente sowie Bankkarten. Eigene Nachfragen im Markt und eine Durchsuchung des eigenen Pkw blieben erfolglos. Die Polizei leitete eine Fahndung nach den verlorenen Gegenständen ein und belehrte den Anzeigenerstatter entsprechend. Hinweise zum Verbleib nimmt die Polizei Greiz entgegen. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell