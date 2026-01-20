PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Die Polizei sucht zwei vermisste Kinder und bittet die Bevölkerung um Mithilfe

LPI-G: (LK ABG) Die Polizei sucht zwei vermisste Kinder und bittet die Bevölkerung um Mithilfe
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Altenburg (ots)

Am Abend des 19.01.2026 wurden der Polizei die

12-jährige Rouliana Ali und die 11-jährige Talia Schulz aus Altenburg als vermisst gemeldet. Die beiden Mädchen sind befreundet, gehen in die gleiche Klasse der Reichenbachschule in Altenburg und sind wahrscheinlich gemeinsam im Stadtgebiet Altenburg, möglichweise aber auch in Richtung Leipzig unterwegs.

Talia ist ca. 1,55 m groß, von normaler Statur, hat braune, schulterlange Haare und trägt Ohrringe. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen, hüftlangen Winterjacke unter der sie eine schwarze Kapuzenjacke trägt. Außerdem hat sie eine graue Jeans mit ausgestellten Beinen, einen weißen Schal und schwarze Schuhe an. Weiterhin führt sie einen schwarzen Rucksack von Nike mit sich.

Roulina ist ca. 1,65 m groß, von kräftiger Gestalt und hat lange, schwarze Haare. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Jacke, einer grauen Hose und schwarzen Schuhen. Auch Roulina führt einen schwarzen Nike Rucksack mit sich.

Im Rahmen der bisherigen polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass beide gestern bereits nicht in der Schule waren. Eine umfangreiche Prüfung von Kontaktadressen und möglichen Aufenthaltsorten führte bisher nicht zum Aufgreifen der beiden Mädchen. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zum möglichen Aufenthalt der Kinder nimmt die Polizei Altenburger Land unter Telefon 03447 471-0, aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 08:39

    LPI-G: (GRZ) Klare Ansage an dreiste Betrüger (0015944/2026)

    Greiz (ots) - Berga-Wünschendorf und Lederhose. Am 19.01.2026 gegen 16:30 Uhr erhielt eine 69-jährige Frau aus Mosen einen Anruf. Die Anruferin sagte: "Oma, ich hatte einen Unfall!". Der 69-Jährigen kam das gleich komisch vor und sie entgegnete: "Ach so? Enkeltrick?", woraufhin das Gespräch sofort beendet wurde. Die Frau reagierte genau richtig und hatte von den Warnungen vor solchen Anrufen gehört. Die Polizei ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 08:37

    LPI-G: (LK GRZ) Beim Tanken aufgeflogen (0015400/2026)

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Als am 19.01.2026 gegen 11:35 Uhr ein 18-Jähriger mit seinem Crossmotorrad in der Greizer Landstraße in Zeulenroda tanken wollte, wurde er von den Kontaktbereichsbeamten der Stadt Zeulenroda kontrolliert. Ergebnis der Kontrolle war, dass der junge Mann weder eine gültige Fahrerlaubnis noch eine Pflichtversicherung für das Motorrad hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 08:35

    LPI-G: (ABG) Räuberischer Ladendiebstahl (0015827/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am Montagnachmittag, dem 19.01.2026, kam es gegen 16:40 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entnahm Lebensmittel und Backwaren im Wert von etwa 10 Euro und steckte diese ein. Anschließend ließ er sich an der Kasse Pfandgeld auszahlen und verließ das Geschäft. Vor dem Markt wurde der Mann durch einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren