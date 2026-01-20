Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Die Polizei sucht zwei vermisste Kinder und bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Altenburg (ots)

Am Abend des 19.01.2026 wurden der Polizei die

12-jährige Rouliana Ali und die 11-jährige Talia Schulz aus Altenburg als vermisst gemeldet. Die beiden Mädchen sind befreundet, gehen in die gleiche Klasse der Reichenbachschule in Altenburg und sind wahrscheinlich gemeinsam im Stadtgebiet Altenburg, möglichweise aber auch in Richtung Leipzig unterwegs.

Talia ist ca. 1,55 m groß, von normaler Statur, hat braune, schulterlange Haare und trägt Ohrringe. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen, hüftlangen Winterjacke unter der sie eine schwarze Kapuzenjacke trägt. Außerdem hat sie eine graue Jeans mit ausgestellten Beinen, einen weißen Schal und schwarze Schuhe an. Weiterhin führt sie einen schwarzen Rucksack von Nike mit sich.

Roulina ist ca. 1,65 m groß, von kräftiger Gestalt und hat lange, schwarze Haare. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Jacke, einer grauen Hose und schwarzen Schuhen. Auch Roulina führt einen schwarzen Nike Rucksack mit sich.

Im Rahmen der bisherigen polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass beide gestern bereits nicht in der Schule waren. Eine umfangreiche Prüfung von Kontaktadressen und möglichen Aufenthaltsorten führte bisher nicht zum Aufgreifen der beiden Mädchen. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zum möglichen Aufenthalt der Kinder nimmt die Polizei Altenburger Land unter Telefon 03447 471-0, aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell