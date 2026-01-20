PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Räuberischer Ladendiebstahl (0015827/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Montagnachmittag, dem 19.01.2026, kam es gegen 16:40 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entnahm Lebensmittel und Backwaren im Wert von etwa 10 Euro und steckte diese ein. Anschließend ließ er sich an der Kasse Pfandgeld auszahlen und verließ das Geschäft. Vor dem Markt wurde der Mann durch einen 42-jährigen Ladendetektiv angesprochen und festgehalten. Der Täter riss sich los, stieß den Detektiv weg und versuchte, diesen mit der Faust zu schlagen. Danach flüchtete er in Richtung "Sechseck". Einen Teil der entwendeten Waren verlor er dabei. Der Ladendetektiv blieb unverletzt. Der Täter wird als etwa 180 cm groß, mit braunen, langen, zu einem Zopf gebundenen Haaren beschrieben. Er trug dunkle Kleidung im Rockerstil sowie eine Weste mit Heavy-Metal-Motiv. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Dienststelle Altenburg unter Telefon 03447 471-0 zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

