PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Betrunken Autounfall verursacht - Spiegel führt zur Täterin (0013882/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Freitagabend (16.01.2026) befuhr eine 45-jährige Frau gegen 23:30 Uhr die Plauensche Straße in Richtung Tangente Süd-Ost. Dabei touchierte sie ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Im Rahmen der Nahbereichssuche konnte die Frau wenig später festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,97 Promille. Der entscheidende Hinweis lag noch am Unfallort: der Außenspiegel ihres Fahrzeugs. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 1.800 Euro. Der Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 08:39

    LPI-G: (G) Streit eskaliert und endet mit Platzwunde (0014636/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am Sonntagmittag (18.01.2026) eskalierte ein Streit in einer Wohnung in der Nicolaistraße. Ein 32-jähriger Mann warf im Verlauf der Auseinandersetzung eine Tasse in Richtung eines 31-Jährigen, die diesen am Kopf traf. Der Geschädigte erlitt eine größere Platzwunde im Stirnbereich. Offenbar unzufrieden mit dem Anblick der Verletzung im Spiegel, ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 08:35

    LPI-G: (G) Streit um Frau eskaliert (0013762/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am Freitagabend (16.01.2026) kam es gegen 18:20 Uhr in der Ernst-Toller-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung mit mehreren Beteiligten. Auslöser war ein Streit zwischen dem ehemaligen und dem aktuellen Partner einer 26-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 22-Jähriger und ein 24-Jähriger zunächst verbal aneinander. In der Folge entwickelte sich eine handfeste ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 08:22

    LPI-G: (LK ABG) Trunkenheitsfahrt endet schmerzhaft (0013915/2026)

    Altenburg (ots) - Schmölln. In den frühen Morgenstunden des Samstags (17.01.2026) kam eine 56-jährige Frau gegen 01:35 Uhr mit ihrem Mofa in der Bachstraße alleinbeteiligt zu Fall. Ursache war vermutlich der vorherige, nicht unerhebliche Genuss alkoholischer Getränke. Ein Atemalkoholtest ergab 2,01 Promille. Die Fahrerin verletzte sich schwer am Arm und wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum Altenburg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren