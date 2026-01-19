Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Betrunken Autounfall verursacht - Spiegel führt zur Täterin (0013882/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Freitagabend (16.01.2026) befuhr eine 45-jährige Frau gegen 23:30 Uhr die Plauensche Straße in Richtung Tangente Süd-Ost. Dabei touchierte sie ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Im Rahmen der Nahbereichssuche konnte die Frau wenig später festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,97 Promille. Der entscheidende Hinweis lag noch am Unfallort: der Außenspiegel ihres Fahrzeugs. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 1.800 Euro. Der Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt. (DL)

