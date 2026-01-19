PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Unfallflucht mit Tankstopp - Alkohol deutlich über dem Erlaubten (0014192/2026)

Gera (ots)

Gera. Ein 36-jähriger Mann verursachte am Samstagnachmittag (17.01.2026) in der Gagarinstraße einen Verkehrsunfall, als er mit seinem VW Passat zu weit rechts fuhr und mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte. Nach kurzer Ansprache durch eine Zeugin entfernte er sich pflichtwidrig vom Unfallort. Rund eine Stunde später wurde der beschädigte Pkw an einer Tankstelle in der Siemensstraße festgestellt. Die eingesetzten Kräfte trafen den Fahrer vor Ort an. Ein Atemalkoholtest ergab 2,82 Promille. Am Fahrzeug waren deutliche Unfallspuren vorhanden. Der Mann musste sich zwei Blutentnahmen unterziehen, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Der verursachte Sachschaden wird auf vierstellig geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 08:42

    LPI-G: (G) Betrunken Autounfall verursacht - Spiegel führt zur Täterin (0013882/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am Freitagabend (16.01.2026) befuhr eine 45-jährige Frau gegen 23:30 Uhr die Plauensche Straße in Richtung Tangente Süd-Ost. Dabei touchierte sie ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Im Rahmen der Nahbereichssuche konnte die Frau wenig später festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,97 Promille. Der ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 08:39

    LPI-G: (G) Streit eskaliert und endet mit Platzwunde (0014636/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am Sonntagmittag (18.01.2026) eskalierte ein Streit in einer Wohnung in der Nicolaistraße. Ein 32-jähriger Mann warf im Verlauf der Auseinandersetzung eine Tasse in Richtung eines 31-Jährigen, die diesen am Kopf traf. Der Geschädigte erlitt eine größere Platzwunde im Stirnbereich. Offenbar unzufrieden mit dem Anblick der Verletzung im Spiegel, ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 08:35

    LPI-G: (G) Streit um Frau eskaliert (0013762/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am Freitagabend (16.01.2026) kam es gegen 18:20 Uhr in der Ernst-Toller-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung mit mehreren Beteiligten. Auslöser war ein Streit zwischen dem ehemaligen und dem aktuellen Partner einer 26-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 22-Jähriger und ein 24-Jähriger zunächst verbal aneinander. In der Folge entwickelte sich eine handfeste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren