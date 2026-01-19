Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Unfallflucht mit Tankstopp - Alkohol deutlich über dem Erlaubten (0014192/2026)

Gera (ots)

Gera. Ein 36-jähriger Mann verursachte am Samstagnachmittag (17.01.2026) in der Gagarinstraße einen Verkehrsunfall, als er mit seinem VW Passat zu weit rechts fuhr und mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte. Nach kurzer Ansprache durch eine Zeugin entfernte er sich pflichtwidrig vom Unfallort. Rund eine Stunde später wurde der beschädigte Pkw an einer Tankstelle in der Siemensstraße festgestellt. Die eingesetzten Kräfte trafen den Fahrer vor Ort an. Ein Atemalkoholtest ergab 2,82 Promille. Am Fahrzeug waren deutliche Unfallspuren vorhanden. Der Mann musste sich zwei Blutentnahmen unterziehen, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Der verursachte Sachschaden wird auf vierstellig geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. (DL)

