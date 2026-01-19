PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Streit eskaliert und endet mit Platzwunde (0014636/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Sonntagmittag (18.01.2026) eskalierte ein Streit in einer Wohnung in der Nicolaistraße. Ein 32-jähriger Mann warf im Verlauf der Auseinandersetzung eine Tasse in Richtung eines 31-Jährigen, die diesen am Kopf traf. Der Geschädigte erlitt eine größere Platzwunde im Stirnbereich. Offenbar unzufrieden mit dem Anblick der Verletzung im Spiegel, zerschlug der Mann diesen anschließend eigenständig. Die Polizei führte umfangreiche Sicherungs- und Ermittlungsmaßnahmen durch. Der Tatverdächtige wurde festgesetzt. Die Kriminalpolizei forscht zum Geschehen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

