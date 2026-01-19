Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Streit um Frau eskaliert (0013762/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Freitagabend (16.01.2026) kam es gegen 18:20 Uhr in der Ernst-Toller-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung mit mehreren Beteiligten. Auslöser war ein Streit zwischen dem ehemaligen und dem aktuellen Partner einer 26-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 22-Jähriger und ein 24-Jähriger zunächst verbal aneinander. In der Folge entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, in die weitere Personen eingriffen. Dabei kamen Gürtel sowie ein bislang nicht aufgefundener scharfer Gegenstand zum Einsatz durch den Beteiligter an der Hand verletzt wurde. Alle Tatverdächtigen konnten durch die Polizei gestellt werden. Es erfolgten umfangreiche Einsatz- und Ermittlungsmaßnahmen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. (DL)

