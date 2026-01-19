LPI-G: (LK ABG) Trunkenheitsfahrt endet schmerzhaft (0013915/2026)
Altenburg (ots)
Schmölln. In den frühen Morgenstunden des Samstags (17.01.2026) kam eine 56-jährige Frau gegen 01:35 Uhr mit ihrem Mofa in der Bachstraße alleinbeteiligt zu Fall. Ursache war vermutlich der vorherige, nicht unerhebliche Genuss alkoholischer Getränke. Ein Atemalkoholtest ergab 2,01 Promille. Die Fahrerin verletzte sich schwer am Arm und wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum Altenburg gebracht. Der entstandene Sachschaden blieb mit rund 100 Euro überschaubar. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell