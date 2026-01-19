LPI-G: (LK ABG) Trunkenheitsfahrt endet schmerzhaft (0013915/2026)

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Zwischen dem 12.01.2026 und dem 15.01.2026 wurde aus einem Keller in der Straße der DSF in Zeulenroda ein Moped Simson S50 gestohlen. Der 71-jährige Eigentümer meldete den Diebstahl und gab an, dass das Moped nicht fahrbereit war, da die Zündspule fehle. Das Moped ist Baujahr 1970 und rot/schwarz. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen. (BF) Rückfragen bitte an: ...

mehr