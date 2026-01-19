LPI-G: (LK GRZ) Böller zerstören Briefkästen und Klingelanlage (0014554/2026)
Greiz (ots)
Greiz. Am 17.01.2026 gegen 21:50 Uhr brachten unbekannte Täter Feuerwerkskörper an einer Klingelanlage und an Briefkästen im Heinrich-Mann-Ring so an, dass bei der Detonation mehrere Briefkästen und die Hausklingelanlage beschädigt wurden. Der Schaden dürfte vierstellig ausfallen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Greiz unter der Rufnummer 036616210 mit der Bezugsnummer 0014554/2026 entgegen. (BF)
