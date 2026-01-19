Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Verkehrsunfall mit Polizeifahrzeug (0014301/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Samstagabend (17.01.2026) kam es gegen 18:44 Uhr an der Kreuzung Johannisvorstadt/Puschkinstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Funkstreifenwagens. Der 40-jährige Polizeibeamte war unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten zu einer polizeilichen Maßnahme unterwegs und passierte die Lichtzeichenanlage bei Rot. Dabei kam es zur Kollision mit einem von links einfahrenden Pkw Mercedes Benz. Der Polizeibeamte wurde leicht verletzt und in der Folge ambulant im Klinikum behandelt. Der 59-jährige Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand fünfstelliger Sachschaden. Der Streifenwagen musste abgeschleppt werden. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell