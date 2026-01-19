PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Verkehrsunfall mit Polizeifahrzeug (0014301/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Samstagabend (17.01.2026) kam es gegen 18:44 Uhr an der Kreuzung Johannisvorstadt/Puschkinstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Funkstreifenwagens. Der 40-jährige Polizeibeamte war unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten zu einer polizeilichen Maßnahme unterwegs und passierte die Lichtzeichenanlage bei Rot. Dabei kam es zur Kollision mit einem von links einfahrenden Pkw Mercedes Benz. Der Polizeibeamte wurde leicht verletzt und in der Folge ambulant im Klinikum behandelt. Der 59-jährige Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand fünfstelliger Sachschaden. Der Streifenwagen musste abgeschleppt werden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 08:14

    LPI-G: (LK GRZ) Diebstahl einer Simson (0014655/2026)

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Zwischen dem 12.01.2026 und dem 15.01.2026 wurde aus einem Keller in der Straße der DSF in Zeulenroda ein Moped Simson S50 gestohlen. Der 71-jährige Eigentümer meldete den Diebstahl und gab an, dass das Moped nicht fahrbereit war, da die Zündspule fehle. Das Moped ist Baujahr 1970 und rot/schwarz. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen. (BF) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 08:12

    LPI-G: (LK GRZ) Böller zerstören Briefkästen und Klingelanlage (0014554/2026)

    Greiz (ots) - Greiz. Am 17.01.2026 gegen 21:50 Uhr brachten unbekannte Täter Feuerwerkskörper an einer Klingelanlage und an Briefkästen im Heinrich-Mann-Ring so an, dass bei der Detonation mehrere Briefkästen und die Hausklingelanlage beschädigt wurden. Der Schaden dürfte vierstellig ausfallen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 11:37

    LPI-G: Entwendung aus Pkw

    Schmölln (ots) - Am 18.01.2026 wurde um 01:20 Uhr festgestellt, dass bei einem auf dem Parkplatz am Brauereiteich abgestellten Pkw die Seitenscheibe zerstört wurde. Der bisher unbekannte Täter entwendete in der Folge u.a. Apple AirPods, ein Schlüsselbund und eine Sonnenbrille, aus dem Pkw Fiat. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 0014398/2026 unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren