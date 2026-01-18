PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Entwendung aus Pkw

Schmölln (ots)

Am 18.01.2026 wurde um 01:20 Uhr festgestellt, dass bei einem auf dem Parkplatz am Brauereiteich abgestellten Pkw die Seitenscheibe zerstört wurde. Der bisher unbekannte Täter entwendete in der Folge u.a. Apple AirPods, ein Schlüsselbund und eine Sonnenbrille, aus dem Pkw Fiat. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 0014398/2026 unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

