Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tageswohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Maudach (ots)

Am Dienstag, den 23.12.2025, kam es zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr "An der Lehmgrube" in Ludwigshafen-Maudach zu einem Tageswohnungseinbruch. Hierbei wurde Schmuck im Wert von etwa 1.500 Euro entwendet.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der E-Mail Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder unter 0621/963-24150 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Wolf, Polizeiführerin vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

