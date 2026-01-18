Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Flüchtiger Mopedfahrer

Oberlödla (ots)

Am Nachmittag des 16.01.2026 wurde eine Simson festgestellt, welches die B180 Höhe Oberlödla in Richtung Altenburg befuhr, ohne dass ein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei Versuch einer Verkehrskontrolle flüchtete der Fahrzeugführer und wurde in der Folge durch ein Feld gestoppt. In der anschließenden Kontrolle des Fahrers und der Simson stellte sich heraus, dass lediglich nur kein Versicherungskennzeichen angebracht war, der Versicherungsschutz aber bestand hatte. Jedoch war das ursprüngliche Kleinkraft manipuliert, so dass der 18 Jahre Fahrer nicht die notwendige Fahrerlaubnis besaß und sich in der Folge als Beschuldigter wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten muss.

