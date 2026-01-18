Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ungeduldiger Patient

Altenburg (ots)

Am frühen Morgen des 18.01.2026, gg. 04:00 Uhr erschien ein unter Einfluss berauschender Mittel stehender Mann am Eingang der Ev. Lukasstifung in Altenburg und forderte untergebracht zu werden. Als dies ein paar Minuten dauerte, verließ ihn die Geduld und er versuchte sich Gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Dabei beschädigte er eine zweiflügelige Glasschiebetür und verursachte erheblichen Sachschaden. Auf Grund des psychischen Zustands der Person, wurde diese im Anschluss in o.a. Einrichtung untergebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell