Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunken am Steuer

Altenburg (ots)

In der Nacht vom Sonnabend auf Sonntag wurde der 58 Jahre alte Fahrer eines Pkw Ford in der Johannisstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und eine Blutentnahme realisiert. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
