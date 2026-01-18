LPI-G: Betrunken am Steuer
Altenburg (ots)
In der Nacht vom Sonnabend auf Sonntag wurde der 58 Jahre alte Fahrer eines Pkw Ford in der Johannisstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und eine Blutentnahme realisiert. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.
