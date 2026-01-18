LPI-G: Betrunken am Steuer

Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am 16.01.2026 wurde der Polizeiinspektion Greiz eine Betrugshandlung bekannt, welche sich über ein halbes Jahr erstreckte und in der Folge einen Beuteschaden von 128.000,- Euro nach sich zog. Hierbei wurde einem Ehepaar eine gewinnbringende Methode zur Geldanlage über eine Art, durch KI erstellte "Werbeanzeige" nahegebracht. Hierbei sollten diese über einen längeren Zeitraum ...

mehr