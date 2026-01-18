PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchversuch in Vereinsheim

Altenburg (ots)

Der oder die unbekannten Täter versuchten in der zurückliegenden Woche in das Vereinsheim der Gartenanlage "Zur Kiste" in der Mittelstraße einzudringen. Dabei wurde ein Schloss der Fenstervergitterung zerstört und das dahinter befindliche Fenster beschädigt. Ins Objekt gelangte niemand. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 0014200/2026 unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 11:35

    LPI-G: Ungeduldiger Patient

    Altenburg (ots) - Am frühen Morgen des 18.01.2026, gg. 04:00 Uhr erschien ein unter Einfluss berauschender Mittel stehender Mann am Eingang der Ev. Lukasstifung in Altenburg und forderte untergebracht zu werden. Als dies ein paar Minuten dauerte, verließ ihn die Geduld und er versuchte sich Gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Dabei beschädigte er eine zweiflügelige Glasschiebetür und verursachte erheblichen Sachschaden. Auf Grund des psychischen Zustands der Person, wurde ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 11:34

    LPI-G: Betrunken am Steuer

    Altenburg (ots) - In der Nacht vom Sonnabend auf Sonntag wurde der 58 Jahre alte Fahrer eines Pkw Ford in der Johannisstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und eine Blutentnahme realisiert. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 08:19

    LPI-G: Betrugshandlung mit hohem Beuteschaden

    Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am 16.01.2026 wurde der Polizeiinspektion Greiz eine Betrugshandlung bekannt, welche sich über ein halbes Jahr erstreckte und in der Folge einen Beuteschaden von 128.000,- Euro nach sich zog. Hierbei wurde einem Ehepaar eine gewinnbringende Methode zur Geldanlage über eine Art, durch KI erstellte "Werbeanzeige" nahegebracht. Hierbei sollten diese über einen längeren Zeitraum ...

    mehr
