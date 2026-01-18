LPI-G: Einbruchversuch in Vereinsheim
Altenburg (ots)
Der oder die unbekannten Täter versuchten in der zurückliegenden Woche in das Vereinsheim der Gartenanlage "Zur Kiste" in der Mittelstraße einzudringen. Dabei wurde ein Schloss der Fenstervergitterung zerstört und das dahinter befindliche Fenster beschädigt. Ins Objekt gelangte niemand. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 0014200/2026 unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell