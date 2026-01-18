Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrugshandlung mit hohem Beuteschaden

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am 16.01.2026 wurde der Polizeiinspektion Greiz eine Betrugshandlung bekannt, welche sich über ein halbes Jahr erstreckte und in der Folge einen Beuteschaden von 128.000,- Euro nach sich zog. Hierbei wurde einem Ehepaar eine gewinnbringende Methode zur Geldanlage über eine Art, durch KI erstellte "Werbeanzeige" nahegebracht. Hierbei sollten diese über einen längeren Zeitraum immer wieder einen gewissen Betrag auf, zumeist ausländische Konten überweisen, um am Ende eine Summe X ausgezahlt zu bekommen. Nachdem diese Summe ausgezahlt werden sollte, dies jedoch unter keinen Umständen gelang, da diese angezeigte Geldsumme nicht existiert, fiel den Geschädigten der Betrug auf. Aufgrund des vermehrten Auftretens gleich oder ähnlich gelagerter Sachverhalte ergeht wiederholt der Hinweis seitens der Polizei sich auf derartige Gewinnversprechen, bei welchen widerholt Geld auf ausländische Konten überwiesen werden soll, nicht einzulassen. <MS>

