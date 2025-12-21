PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei zieht positives Fazit nach Bundesligabegegnung: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

Dortmund (ots)

Am Freitag, dem 19. Dezember, fand in Dortmund das Fußballspiel zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach statt.

Rund um die An- und Abreise der Fans über den Dortmunder Hauptbahnhof sowie entlang der Bahnstrecken kam es zu keinen nennenswerten Störungen. Die angereisten Fußballfans verhielten sich überwiegend friedlich und kooperativ.

Die Bundespolizeiinspektion Dortmund war mit zahlreichen Kräften im Einsatz, um die Sicherheit der Reisenden zu gewährleisten und einen reibungslosen Ablauf des Bahnverkehrs sicherzustellen. Dabei wurde sie durch Einsatzkräfte der Bundesbereitschaftspolizei unterstützt.

Vereinzelt kam es zu polizeilichen Maßnahmen aufgrund von Widerstandshandlungen durch Einzelpersonen. Diese Vorfälle konnten jedoch schnell und konsequent unterbunden werden und hatten keinen Einfluss auf den insgesamt ruhigen Einsatzverlauf.

Dank der umfangreichen Einsatzplanung, der sichtbaren Präsenz der Einsatzkräfte sowie der engen Zusammenarbeit mit benachbarten Sicherheitsbehörden und der Deutschen Bahn konnte der Einsatz erfolgreich bewältigt werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 12:45

    BPOL NRW: Hilfegesuch führt in die JVA - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

    Dortmund (ots) - Am 19. Dezember bat ein deutscher Staatsangehöriger die Einsatzkräfte am Dortmunder Hauptbahnhof um medizinische Hilfe. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Gegen 18:20 Uhr wandte sich der 51-Jährige an die Bundespolizisten, da er zu viel Alkohol getrunken hatte und nun Hilfe benötigte. Die ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 12:45

    BPOL NRW: Bundespolizei stellt Tatverdächtigen nach mehrfachen Ladendiebstählen

    Dortmund (ots) - Nach einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt im Dortmunder Hauptbahnhof stellten Bundespolizisten bereits am 15. Dezember einen Tatverdächtigen. Wenige Tage später, am 19. Dezember, entwendete der Tatverdächtige erneut hochpreisiges Parfüm und flüchtete. Am Abend konnten Bundespolizisten den Tatverdächtigen ergreifen und das Diebesgut ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren