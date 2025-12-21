Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei zieht positives Fazit nach Bundesligabegegnung: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

Dortmund (ots)

Am Freitag, dem 19. Dezember, fand in Dortmund das Fußballspiel zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach statt.

Rund um die An- und Abreise der Fans über den Dortmunder Hauptbahnhof sowie entlang der Bahnstrecken kam es zu keinen nennenswerten Störungen. Die angereisten Fußballfans verhielten sich überwiegend friedlich und kooperativ.

Die Bundespolizeiinspektion Dortmund war mit zahlreichen Kräften im Einsatz, um die Sicherheit der Reisenden zu gewährleisten und einen reibungslosen Ablauf des Bahnverkehrs sicherzustellen. Dabei wurde sie durch Einsatzkräfte der Bundesbereitschaftspolizei unterstützt.

Vereinzelt kam es zu polizeilichen Maßnahmen aufgrund von Widerstandshandlungen durch Einzelpersonen. Diese Vorfälle konnten jedoch schnell und konsequent unterbunden werden und hatten keinen Einfluss auf den insgesamt ruhigen Einsatzverlauf.

Dank der umfangreichen Einsatzplanung, der sichtbaren Präsenz der Einsatzkräfte sowie der engen Zusammenarbeit mit benachbarten Sicherheitsbehörden und der Deutschen Bahn konnte der Einsatz erfolgreich bewältigt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell