BPOL NRW: Bundespolizei stellt Tatverdächtigen nach mehrfachen Ladendiebstählen

Dortmund (ots)

Nach einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt im Dortmunder Hauptbahnhof stellten Bundespolizisten bereits am 15. Dezember einen Tatverdächtigen. Wenige Tage später, am 19. Dezember, entwendete der Tatverdächtige erneut hochpreisiges Parfüm und flüchtete. Am Abend konnten Bundespolizisten den Tatverdächtigen ergreifen und das Diebesgut sicherstellen.

Nachdem der Ladendetektiv den polnischen Staatsbürger am 15. Dezember bei einer Diebstahlshandlung auf frischer Tat gestellt hatte, bat er ihn in sein Büro. Die hinzugerufene Streife stellte die Personalien des Mannes fest, sicherte das Diebesgut und entließ ihn.

Wenige Tage später, am 19. Dezember, gegen 14:55 Uhr, stellte der 43-jährige Zeuge den 34-Jährigen erneut bei einem Diebstahl fest. Er beobachtete, wie der Mann sich, ähnlich wie einige Tage zuvor, mehrere Parfumverpackungen einsteckte. Der Tatverdächtige flüchtete mit der Beute durch den Notausgang der Filiale.

Knapp drei Stunden später stellte eine weitere Streife den Wohnungslosen erneut im Bahnhof fest und kontrollierte ihn. Das zuvor entwendete Parfüm trug er noch bei sich. Die Polizisten belehrten ihn und stellten das Diebesgut sicher. Der Pole äußerte sich nicht zu dem Tatvorwurf.

Nach Abnahme der Fingerabdrücke und Anfertigung von Lichtbildern entließen die Beamten den Beschuldigten und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

