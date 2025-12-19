PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: U-Haftbefehl - 17-Jähriger flüchtet vor Bundespolizei im Hauptbahnhof Oberhausen

Oberhausen (ots)

Am späten Abend des 18.12.2025, um 23.15 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 17-jährigen Jugendlichen im Hauptbahnhof Oberhausen.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten einen offenen Untersuchungs-Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln sowie eine Ausschreibung zur Vermögensabschöpfung des Amtsgerichts Köln fest. Unmittelbar nach Bekanntwerden der polizeilichen Maßnahmen warf der aus Köln stammende Jugendliche eine gefüllte Getränkedose nach einem Bundespolizisten und flüchtete in Richtung Berliner Park.

Die Einsatzkräfte nahmen unverzüglich die Verfolgung auf und konnten den Flüchtigen kurze Zeit später im Bereich des Berliner Parks stellen. Der 17-Jährige wurde anschließend zur Dienststelle der Bundespolizei verbracht. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete er erheblichen Widerstand.

Bei der anschließenden Durchsuchung auf der Dienststelle fanden die Beamten einen Joint sowie ein Tierabwehrspray auf. Die Mutter des Minderjährigen wurde über den Sachverhalt informiert.

Nach Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit durch einen hinzugezogenen Polizeiarzt wurde der Jugendliche dem Polizeigewahrsam in Oberhausen übergeben.

Gegen den 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Widerstands eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Düsseldorf
Armin Roggon
Telefon: 0211/179276-151
E-Mail: armin.roggon@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bismarckstraße 108
40210 Düsseldorf


Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

