Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei. Internationaler Haftbefehl vollstreckt.

Kleve - Emmerich (ots)

Am Mittwochmittag, 17. Dezember 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen einen 49-jährigen Polen auf der Bundesstraße 220 in Emmerich. Zuvor reiste der Mann aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Eine Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende durch die Republik Polen per internationalem Haftbefehl gesucht wird. Im Jahr 2024 hatte ein polnisches Gericht den Gesuchten aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Da der Verurteilte seine Haftstrafe nicht antrat, veranlasste die polnische Republik eine internationale Fahndung. Die Bundespolizisten verhafteten den Mann vor Ort und brachten ihn zur weiteren Sachverhaltsaufklärung in die Bundespolizeiinspektion Kleve. Nach Rücksprache mit der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf führte die Bundespolizei den Polen dem zuständigen Richter des Amtsgerichts Kleve vor

