BPOL NRW: Die Bundespolizei warnt vor Taschendieben! Gerade zur Vorweihnachtszeit herrscht bei "Langfingern" Hochkonjunktur.

Die Bundespolizei warnt vor Taschendieben! Gerade zur Vorweihnachtszeit herrscht bei "Langfingern" Hochkonjunktur.

Am Mittwoch, den 10.12.25 wurde einer jungen Frau ihre Geldbörse aus ihrem Rucksack in einem Fernreisezug von Frankfurt in Fahrtrichtung Brüssel gestohlen. Am Hauptbahnhof in Aachen bemerkte sie den Diebstahl und brachte ihn bei der Bundespolizei zur Anzeige.

Fast zur gleichen Zeit wurde einer älteren Dame in einem Fernreisezug von Berlin über Köln nach Aachen ihr Rucksack geklaut, den sie unachtsam auf der Sitzbank neben sich platziert hatte. Auch sie brachte den Verlust in Aachen zur Anzeige.

Um dem entgegenzuwirken, sind heute (18.12.25) zwei Präventionsbeamte der Bundespolizeiinspektion Aachen am Aachener Hauptbahnhof in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr im Einsatz, um Reisende und Passanten vor den Tricks der Taschendiebe zu warnen. Sie geben wichtige Tipps und Broschüren den Reisenden an die Hand, um ähnliches zu vermeiden.

Dabei informieren sie auch über die bundesweit geschaltete Hotline der Bundespolizei: 0800 6 888 000 oder den gebührenfreien Sperrnotruf: 116 116 falls jemanden die Bank- oder Kreditkarte abhandengekommen ist oder gestohlen wurde.

Man kann sich auch als Reisender vor Antritt einer Reise auf der Hauptseite der Homepage der Bundespolizei unter der Rubrik: "Sicher im Alltag" - "Vorsicht Taschendiebstahl" wichtige Tipps zum Thema Taschendiebstahl einholen.

Weitere Hinweise der Bundespolizei:

Führen Sie Geld, Ausweise und andere Wertgegenstände in Brustbeuteln und Gürteltaschen möglichst unter der Jacke oder Anorak mit sich. Sie gelten als sicheres Behältnis und ein direkter Zugriff ist meist nicht möglich. Verschließen sie stets die Handtasche und klemmen sie diese mit der Verschlussseite zu ihrem Körper unter den Arm. Seien Sie bei Gedränge gerade beim Ein- oder Aussteigen besonders achtsam. Behalten Sie stets ihr Reisegepäck im Auge oder bitten Sie nur vertrauenswürdige Mitreisende, während der Abwesenheit auf Ihr Gepäck zu achten. Kehren Sie nach Möglichkeit vor dem Halt am nächsten Bahnhof an Ihren Platz zurück, da dieser stets von Dieben zum Verlassen des Zuges mit dem Diebesgut genutzt wird.

Falls Sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden sind, bringen Sie diesen immer zur Anzeige. An jedem größeren Bahnhof ist die Bundespolizei mit einer Wache vertreten oder telefonisch unter der bundesweit geschalteten Hotline zu erreichen.

