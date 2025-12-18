Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme im Hauptbahnhof Castrop-Rauxel - Bundespolizei mit Fahndungserfolg

Castrop-Rauxel (ots)

Am 17. Dezember kontrollierten Bundespolizisten einen Polen im Hauptbahnhof Castrop-Rauxel, der bereits zweifach per Haftbefehl gesucht wurde.

Gegen 16:40 Uhr überprüften die Beamten den 28-Jährigen. Die Abfrage seiner Personalien ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaften Halle (Saale) und Frankfurt (Oder) zur Festnahme ausgeschrieben war. Daraufhin nahmen ihn die Einsatzkräfte fest.

Wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verurteilte das Amtsgericht Eberswalde ihn zu einer Geldstrafe in Höhe von 527,50 Euro (inklusive der Kosten) oder 15 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Zudem verurteilte das Amtsgericht Halle (Saale) ihn wegen Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe in Höhe von 881 Euro (inklusive der Kosten) oder ersatzweise 25 Tage Haft.

Da der Wohnungslose angab, die Summe nicht begleichen zu können, überstellten ihn die Uniformierten im Anschluss an die Justizvollzugsanstalt.

