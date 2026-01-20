Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Klare Ansage an dreiste Betrüger (0015944/2026)

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf und Lederhose. Am 19.01.2026 gegen 16:30 Uhr erhielt eine 69-jährige Frau aus Mosen einen Anruf. Die Anruferin sagte: "Oma, ich hatte einen Unfall!". Der 69-Jährigen kam das gleich komisch vor und sie entgegnete: "Ach so? Enkeltrick?", woraufhin das Gespräch sofort beendet wurde. Die Frau reagierte genau richtig und hatte von den Warnungen vor solchen Anrufen gehört. Die Polizei ermittelt nun gegen unbekannt wegen versuchten Betrugs. Einen Anruf gleicher Art erhielt am selben Tag gegen 17:45 Uhr außerdem eine 78-Jährige aus Lederhose. Auch hier wurde ein vorgeblicher Unfall des Enkels erklärt. Die 78-Jährige erkannte die Betrugsmasche und legte auf. Nur wenige Minuten später versuchten es die Betrüger erneut, diesmal mit der Masche die Kriminalpolizei habe ganz in der Nähe mehrere Einbrüche gemeldet bekommen und würde nun sicherheitshalber Bargeld und Schmuck in sichere Verwahrung nehmen. Auch diese Lüge durchschaute die pfiffige Seniorin und beendete das Gespräch. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. (BF/DL)

