LPI-G: (LK GRZ) Beim Tanken aufgeflogen (0015400/2026)

Altenburg (ots) - Altenburg. Am Montagnachmittag, dem 19.01.2026, kam es gegen 16:40 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entnahm Lebensmittel und Backwaren im Wert von etwa 10 Euro und steckte diese ein. Anschließend ließ er sich an der Kasse Pfandgeld auszahlen und verließ das Geschäft. Vor dem Markt wurde der Mann durch einen ...

