LPI-G: (LK GRZ) Beim Tanken aufgeflogen (0015400/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Als am 19.01.2026 gegen 11:35 Uhr ein 18-Jähriger mit seinem Crossmotorrad in der Greizer Landstraße in Zeulenroda tanken wollte, wurde er von den Kontaktbereichsbeamten der Stadt Zeulenroda kontrolliert. Ergebnis der Kontrolle war, dass der junge Mann weder eine gültige Fahrerlaubnis noch eine Pflichtversicherung für das Motorrad hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

