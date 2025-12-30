Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Ein 75-jähriger Fußgänger verletzte sich am Montagnachmittag (29.12., 14.40 Uhr) schwer, als er unvermittelt die Bahnhofstraße überqueren wollte und dabei von einem Transporter-Fahrer erfasst wurde. Zuvor verließ der 18-jährige Fahrer des Mercedes Vito das Gelände eines Lebensmittelmarktes und bog nach links auf die Bahnhofstraße in Richtung Paderborner Straße ein. Kurz darauf kam es zur Kollision mit dem Fußgänger.

Der anschließend eingesetzte Rettungsdienst brachte den 75-jährigen Verler zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Der 18-jährige Transporter-Fahrer aus Bad Lippspringe blieb unverletzt.

