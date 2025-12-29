POL-GT: E-Bike-Fahrer stürzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Mittwoch (24.12., 14.55 Uhr) befuhr eine 27-jährige Gütersloherin mit einem VW die Carl-Miele Straße in Richtung Lothringer Straße. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und ihr Auto kollidierte mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß erlitt die Gütersloherin schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Rückfragen ...

