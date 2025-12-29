POL-GT: E-Bike-Fahrer stürzt
Gütersloh (ots)
Rietberg (FK) - Schwere Verletzungen zog sich ein 56-jähriger E-Bike-Fahrer zu, als er am Samstagabend (27.12., 18.45 Uhr) vom Klingenhagen auf einen Fahrradweg in Richtung Am Südwall abbiegen wollte. Die Straße war zu dem Zeitpunkt teilweise sehr glatt. Mit einem Rettungswagen wurde der Rietberger zur Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren.
