POL-GT: 27-Jährige verunfallt an Heiligabend

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zwischen Samstag (27.12., 23.15 Uhr) und Sonntag (28.12., 10.00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte am Postdamm ein. Über ein Fenster gelangten sie in das Gebäude. Dort entwendeten sie Mobiltelefone und alkoholhaltige Getränke. In der Nacht zu Samstag (27.12., 21.30 Uhr) brach ein bislang unbekannter Täter in eine Bäckerei an der Viktoriastraße ein. Anschließend wurden Schränke und Schubladen durchsucht. In ...

