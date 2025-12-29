PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: 53-jähriger Mann aus Borgholzhausen schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Montagmorgen (29.12., 08.15 Uhr) verunfallte ein 53-jähriger Mann aus Borgholzhausen im Bereich der Einmündung Unter der Burg/ Barenbergweg.

Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Fahrradfahrer im Bereich der Einmündung auf der winterglatten Fahrbahn. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 53-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen.

Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
