POL-GT: 53-jähriger Mann aus Borgholzhausen schwer verletzt
Gütersloh (ots)
Borgholzhausen (FK) - Montagmorgen (29.12., 08.15 Uhr) verunfallte ein 53-jähriger Mann aus Borgholzhausen im Bereich der Einmündung Unter der Burg/ Barenbergweg.
Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Fahrradfahrer im Bereich der Einmündung auf der winterglatten Fahrbahn. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 53-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen.
Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.
