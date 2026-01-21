PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Flucht vor Kontrolle endet mit Ermittlungsverfahren (0016624/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Dienstagmittag (20.01.2026) sollte ein 52-jähriger Audi-Fahrer in der Weidaer Straße gegen 12:50 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Das deutlich sichtbare "STOPP POLIZEI" veranlasste den Mann jedoch nicht zum Anhalten, sondern zum Beschleunigen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaft musste der Fahrer verkehrsbedingt stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel eingeleitet. Hinzu kommt der Vorwurf des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, den sich der 52-Jährige mit sofortigem Anhalten und dem eigenen Fehlverhalten stellen, erspart hätte. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

