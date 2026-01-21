Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Mülltonne brennt - Täter schnell gefunden (0016955/2026)

Greiz (ots)

Bad Köstritz. Am Montagnachmittag (20.01.2025) stellte ein Kontaktbereichsbeamter gegen 16:25 Uhr in der Straße "Am Schulberg" eine brennende Mülltonne fest. Die Flammen konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit Eigenmitteln gelöscht werden. Im Zuge der Ermittlungen wurden drei jugendliche Tatverdächtige im Alter von 14 und 15 Jahren bekannt. Diese hatten die Mülltonne mittels Feuerwerkskörpern entzündet. Der Sachschaden wird auf einen höheren zweistelligen Wert geschätzt. Die Jugendlichen wurden belehrt und an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Weitere Maßnahmen zum Ermittlungsverfahren übernimmt der Kontaktbereichsbeamte. (DL)

